В выходные в Челябинской области плюсовая температура

В предстоящие выходные, 2 и 3 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдет снег, слабые метели.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы столбик термометра покажет от минус 4 до плюс 1 градуса, в воскресенье – от минус 3 до плюс 2 градусов. Ночью синоптики обещают минус 4-9 градусов, при прояснении – до минус 14 градусов. Ветер южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 728 миллиметров ртутного столба. К вечеру воскресенье оно достигнет 722 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 2 марта, по народному календарю День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы.

На Федора и Мариамну подмечали: какова погода в этот день, такова она будет и летом. Яркий месяц вечером обещал хороший урожай вообще, а дождь — обилие хлеба и льна.

Именины в этот день: Анна, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман, Федор.

В воскресенье, 3 марта, Овсянки, Ярило с овсянкой, Ярило с бороной.

Прилет овсянки в этот день обещал скорое наступление тепла. Люди говорили, что в этот день нет от Ярилы укрытия снегу, топит он его, не жалея сил. Также подмечали: «Много снегу – много хлеба; много воды — много травы»; «Снегу надует — хлеба прибудет; вода разольется — сена наберется». Впрочем, погода была еще переменчива, о чем свидетельствует такая поговорка: «Сверху течет — снизу морозит».

Именины в этот день: Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.