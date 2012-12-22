Вторник в Челябинской области будет солнечным

Во вторник, 5 марта, в Челябинской области ожидается малооблачная погода, без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске минус 13 градусов, влажность воздуха 79%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 2-4 градуса. По области – минус 2-7 градусов, в низинах – до минус 13 градусов. В ночные часы – минус 8-12 градусов. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 36 минут, заход - в 18 часов 36 минут. Долгота светового дня - 11 часов. Луна стареющая.

По народному календарю – День Катыша.

Для будущего благополучия нужно было тайком взять у кузнеца из горна тлеющие угли и отнести их в поле. Согласно поверью, украденный огонь скреплял союз земли, сохи и бороны, грел почву, отгонял от нивы скудость и сулил в итоге славный урожай.

Именины в этот день: Антон, Афанасий, Варлаам, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнатий, Корнилий, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Пахом, Савва, Самсон, Сергей, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ярослав.