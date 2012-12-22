В среду в Челябинской области мокрый снег с дождем

В среду, 6 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет мокрый снег с дождём, слабые гололёдные явления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске минус 5 градусов, влажность воздуха 86%, ветер южный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 2-4 градуса. По области – плюс 1-6 градусов, в горах – до минус 3 градусов. В ночные часы – минус 6-11 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днём порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 33 минуты, заход - в 18 часов 38 минут. Долгота светового дня - 11 часов 5 минут. Новолуние.

По народному календарю – Тимофей Весновей.

В этот день начинали дуть теплые ветры, поэтому в народе говорили: «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна»; «Тимофей Весновей — уж тепло у дверей»; «На Тимофея Весновея как ни злись метелица, все равно весной веет».

Была и такая поговорка: «Весновей веет и старого греет». В этот день старики слезали с печи, перебирались на завалинку и смотрели, какова погода на дворе. Если день выдавался погожим — такой же должна была быть и вся весна. Слушали также гром. Если первые раскаты послышатся при северном ветре — к холодной весне, при восточном — к теплой и сухой, при южном — просто к теплой.

Считалось, что в день Тимофея Весновея начинается сокодвижение в кленах и березах.

Именины в этот день: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.