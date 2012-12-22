Челябинская область встретит Женский день и Масленицу теплом

В праздничные выходные, с 8 по 10 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в Международный женский день в дневные часы температура воздуха составит минус 1-6 градусов. В выходные существенно потеплеет: в субботу столбик термометра покажет плюс 2-5 градусов, в воскресенье – плюс 3-7 градусов. В ночные часы – минус 2-9 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, отдельные порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, к концу выходных оно понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

8 марта по народному календарю – Поликарпов день.

Наблюдали за поведением этих птиц: если сорока лезет под стреху — быть вьюге. И действительно, возвращение холодов было вполне возможно. Это отражено в поговорке: «Март месяц любит куролесить, морозом гордится и на нос садится».

Именины в этот день: Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей, Федор.

9 марта - Иванов день.

«Если день по снегу, — говорил люди, — то и в апреле по снегу, а коли по голу, то и в апреле по тому». Снег на Обретение говорил и о том, что Пасха будет холодной.

Именины в этот день: Иван, Иларион.

10 марта - Тарас Бессонный.

На Руси считали, что святой помогает бороться с лихорадкой. Впрочем, болезнь была готова к борьбе и приходила в дома именно на Тараса. Лихорадку представляли как демоническое существо. По мнению крестьян, от нее помогал только сок осиновой коры, соскобленной с дерева непременно снизу вверх.

Именины в этот день: Александр, Антон, Евгений, Николай, Тарас, Федор.