Во вторник в Челябинской области тепло и дождливо

Во вторник, 12 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода, в большинстве районов пройдет дождь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске плюс 1 градус, влажность воздуха 86%, ветер южный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 5-7 градусов. По области – плюс 3-8 градусов. В ночные часы – до плюс 2 градусов. Ветер южный, юго-западный ночью 4-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 732 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 18 минут, заход - в 18 часов 51 минуту. Долгота светового дня - 11 часов 33 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Прокоп Перезимний, Дорогорушитель.

На Прокопа, как правило, наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги переставали существовать. В народе говорили: «Прокоп Зимний дорогу прокопает, а Прокоп Перезимний порушит»; «Прокоп дорогу рушит, а сам в сугробе увяз»; «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал». Поэтому, прежде чем выехать со двора, слушали дорогу: надежна ли. Также прислушивались к капели: если она была обильной, в долгий путь лучше было не отправляться.

Именины в этот день: Макар, Михаил, Нисон, Петр, Прокоп, Сергей, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.