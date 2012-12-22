В пятницу в Челябинской области мокрый снег

В пятницу, 15 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой мокрый снег, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске минус 4 градуса, влажность воздуха 80%, западный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 1-3 градуса. По области – до минус 5 градусов. В ночные часы – минус 7-12 градусов. Ветер северо-западный 6-11 метро в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 739 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 10 минут, заход - в 18 часов 57 минут. Долгота светового дня - 11 часов 47 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Федот Ветронос.

Старики подмечали: если Авдотья и Федот были ясны, то Юрий и Николай тоже ясные будут. Если ветер в этот день был теплым, то и лето должно было быть теплым. Если же шел дождь — это сулило мокрое лето.

Именины в этот день: Арсений, Иосиф, Николай, Федот.