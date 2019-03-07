Во вторник в Челябинской области гололедица

Во вторник, 19 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой снег с дождем, утром в отдельных районах туманы, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске минус 10 градусов, влажность воздуха 92%, ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до плюс 2 градусов. По области – до плюс 5 градусов, в низинах – до минус 3 градусов. В ночные часы – минус 9-14 градусов, на крайнем западе - минус 4-9 градусов. Ветер юго-восточный, восточный 2-7 метров в секунду, на юге отдельные порывы до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 751 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно повысится до 752 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов, заход - в 19 часов 5 минут. Долгота светового дня - 12 часов 5 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Константиновы круги.

На Константина наблюдали за птицами. Говорили, что в этот день всегда прилетает белый аист. А вот ласточка могла и задержаться в пути — и поэтому ее «заманивали» в деревни, чтобы она скорее принесла весну. Но тепло, случалось, задерживалось — и об этом извещал дятел. Если он в марте начинал стучать по дереву, это предвещало долгие холода.

Именины в этот день: Аркадий, Елена, Константин, Максим, Марфа, Федор, Юлиан.