В среду в Челябинской области тепло и солнечно

В среду, 20 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске минус 13 градусов, влажность воздуха 93%, ветер южный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 2-4 градуса. По области – плюс 2-7 градусов. В ночные часы – минус 6-11 градусов. Ветер переменный 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 58 минут, заход - в 19 часов 7 минут. Долгота светового дня - 12 часов 9 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Павел Капельник.

На Руси считалось, что с Павла «весна идет». Впрочем, холод еще чувствовался: «С крыш капает, а за нос цапает»; «Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов»; «Весна да осень — на дню погод восемь». Тем не менее, тепло неизбежно наступало, снежный покров таял все быстрее. Порой с крыш срывались пласты снега и льда — по народному поверью, это падали на землю грехи тяжкие. Поэтому в этот день следовало молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных».

На Павла можно было проверить, насколько правдивы приметы. Пасмурная погода к ночи предвещала заморозок на следующий день. А вот обильная капель с сосулек обещала хороший урожай льна и конопли летом.

Именины в этот день: Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.