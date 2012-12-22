В четверг в Челябинской области небольшие осадки, гололед

В четверг, 21 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске минус 11 градусов, влажность воздуха 85%, ветер юго-западный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 3-5 градусов. По области – плюс 2-7 градусов. В ночные часы – минус 6-11 градусов, на юге – до минус 3 градусов. Ветер южный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 55 минут, заход - в 19 часов 9 минут. Долгота светового дня - 12 часов 14 минут. Полнолуние.

По народному календарю – Весенний солнцеворот, Вербоносица.

На Руси говорили, что на весенний солнцеворот прилетают посланцы Рая — жаворонки, принося с собой тепло. «Придет солнышко и к нашим окошечкам», — ждали этого дня люди.

Также на весеннее равноденствие приходился день вербы — к этой дате она уже должна была распуститься: «Время вербе осеребриться». Ветки вербы приносили в дом: считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть — бытовые неполадки, ссоры, болезни.

В этот день подмечали: если облака плывут по небу быстро и высоко — погода будет доброй. Также говорили, что если будет метель, и снег ляжет на поля волнами — это к хорошему урожаю хлеба и овощей.

Именины в этот день: Афанасий, Владимир, Иван.