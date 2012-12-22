В пятницу в Челябинской области переменная облачность

В пятницу, 22 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой мокрый снег с дождём, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске минус 7 градусов, влажность воздуха 95%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 3-5 градусов. По области – плюс 2-7 градусов. В ночные часы – минус 2-7 градусов. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 53 минуты, заход - в 19 часов 10 минут. Долгота светового дня - 12 часов 17 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Сороки, Сорок Сороков.

Наблюдали в этот день за погодой: если на Сороки тепло, то так же будет еще в течение 40 дней. Теплый ветер сулил дождливое лето. Первый гром, прозвучавший над голым лесом, предвещал голодный год, а мороз на Сорок сороков, напротив, обещал урожай — особенно проса.

Именины в этот день: Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.