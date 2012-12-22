Тёплые выходные в Челябинской области

В предстоящие выходные, 23 и 24 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы столбик термометра покажет плюс 2-7 градусов, в воскресенье – плюс 6-8 градусов. Ночью синоптики обещают минус 3-8 градусов. Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба. К вечеру воскресенье оно достигнет 741 миллиметра ртутного столба.

В субботу, 23 марта, по православному календарю Василиса — вешней воды указательница.

Существовали и приметы на погоду. Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. Считалось, что в этот день могут быть первые грозы.

Смотрели также: «День туманом мглист — будет лен волокнист». А некоторые явления в этот день не предвещали ничего хорошего: «Холод и ветер в спину — не выжить зиму» (то есть год будет голодным). Как бы то ни было, весна уже наступала неизбежно, и в народе говорили: «Василисин туман съедает снег».

Именины в этот день: Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Павел, Федор.

В воскресенье, 24 марта, Ефимов день.

На Руси считалось, что именно в этот день начинается движение сока в березах. Прилетают зяблики и чибисы, «всполашивается зорька утренняя, кукушкой голос подает». С кукушкой было связано несколько примет. При первых звуках голоса этой птицы нужно было брякнуть деньгами — «чтобы водились». Ранняя кукушка до опушки дерева (до появления первых листьев) — к голоду. Но этот же признак говорил о том, что ворам в доме будет неудача.

Именины в этот день: Василий, Георгий, Ефим, Иван.