В Челябинской области тепло, дожди и сильный ветер

В понедельник, 25 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах слабый гололёд, слабое налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске минус 2 градуса, влажность воздуха 88%, ветер южный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 6-8 градусов. По области – плюс 4-9 градусов. В ночные часы – минус 1-6 градусов, при прояснении – до минус 9 градусов. Ветер южный, юго-восточный ночью 3-8 метров в секунду, днём 6-11 метров в секунду, отдельные порывы 17-22 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 734 миллиметров ртутного столба. Небольшие геомагнитные возмущения.

Восход солнца в 6 часов 45 минут, заход - в 19 часов 16 минут. Долгота светового дня - 12 часов 31 минута. Луна стареющая.

По народному календарю – Феофанов день.

Туман на Феофана предвещал урожай льна, овса и конопли. Чтобы примета сбылась, люди выходили на улицу и угощали птиц — бросали им конопляные и льняные семена. Волокно конопли раньше шло на изготовление шпагата, веревок, грубых тканей, а конопляное масло употребляли в пищу и использовали для малярных работ.

Именины в этот день: Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Феофан.