Во вторник в Челябинской области ветрено, небольшой дождь

Во вторник, 26 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске минус 1 градус, влажность воздуха 79%, ветер южный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 4-6 градусов. По области – плюс 2-7 градусов. В ночные часы – до минус 5 градусов, на западе – до минус 9 градусов. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 739 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца в 6 часов 42 минуты, заход - в 19 часов 18 минут. Долгота светового дня - 12 часов 36 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Никифоров день.

В народе говорили, что солнце все больше топит снег, а вешние воды просачиваются в берлогу и тревожат медведя. В этот день хозяин леса просыпался и выходил из своего зимнего жилища. На Никифора ждали гусей: если они прилетали в этот день — это предвещало урожайный год. А если гуси начинали «полоскаться» в воде — значит, не за горами тепло. О теплых днях говорил и прилет жаворонка первым из весенних птиц; а вот если первым прилетал зяблик — это обещало холодную погоду. Туманы в этот день предсказывали дождливое лето.

Именины в этот день: Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Терентий.