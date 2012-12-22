В среду в Челябинской области немного потеплеет

В среду, 27 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске минус 5 градусов, влажность воздуха 84%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 6-8 градусов. По области – плюс 3-8 градусов. В ночные часы – минус 3-8 градусов. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду, ночью порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца в 6 часов 40 минут, заход - в 19 часов 20 минут. Долгота светового дня - 12 часов 40 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Венедиктов день, Скотник.

Об этом дне говорили: «На Скотника не ленись — скотинке поклонись». Наблюдали и за приметами. Мороз на Венедикта предвещал такую же погоду на неделю вперед. А вот гром в этот день сулил урожайное и плодородное лето.

Именины в этот день: Венедикт, Михаил, Ростислав.