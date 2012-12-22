Четверг в Челябинской области будет теплым и солнечным

В четверг, 28 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске минус 5 градусов, влажность воздуха 78%, ветер южный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 6-8 градусов. По области – плюс 5-10 градусов. В ночные часы – минус 3-8 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 3-8 метров в секунду, днем отдельные порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца в 6 часов 37 минут, заход - в 19 часов 22 минуты. Долгота светового дня - 12 часов 45 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Александров день, Лесное ухоженье.

На Александра ждали прилета первых чаек — это предвещало вешнее тепло и скорое начало ледохода. А вот если птицы сразу начинали купаться — это сулило ненастную погоду.

Особые приметы были связаны с волками. Считалось, что на Александров день приходится разгар «волчьих свадеб». В этот период волки становятся агрессивны и могут даже напасть на человека. Говорили, что если в лесу страшно воют волки и не дают спать, то избавиться от страха можно, перевернув подушку.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей.