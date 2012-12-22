Пятница в Челябинской области будет теплой и ветреной

В пятницу, 29 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой дождь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске плюс 2 градуса, влажность воздуха 97%, ветер западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 4-6 градусов. По области – плюс 4-9 градусов. В ночные часы – до минус 5 градусов. Ветер северный с переходом на западный 4-9 метров в секунду, днем отдельные порывы 10-15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца в 6 часов 35 минут, заход - в 19 часов 24 минуты. Долгота светового дня - 12 часов 49 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Саввин, Тележный день.

На Савина (Саввина) нужно было посвятить день телеге — осмотреть ее, укрепить колеса, приладить оглобли. В народе так и говорили: «На Саввина сани покинь, телегу подвинь». Санный путь к этому времени уже полностью разрушался, пора было пересаживаться на летний транспорт.

Также говорили: «Крути — не крути, зима, морозь — не морозь, а весна уже вошла в свои права». На Саввина ручьи бежали, даже если не было солнца, — такая теплая погода устанавливалась на улице. Считалось, что если в этот день тепло, то и вся весна будет теплой.

Именины в этот день: Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Юлиан.