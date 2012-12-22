В среду в Челябинской области мокрый снег с дождем и сильный ветер

В среду, 3 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода, мокрый снег с дождем, усиление ветра до 25 метров в секунду.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске будет плюс 4 градуса, влажность воздуха 70%, ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 3-5 градусов, по области – плюс 2-6 градусов. Ночью – от плюс 2 до минус 3 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, отдельные порывы до 20-25 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 6 часов 22 минуты, заход - в 19 часов 34 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 12 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Кирилл Катаник.

На Кирилла санки чистили и убирали подальше — до следующей зимы они больше не пригодятся. Поэтому детям говорили: «Реви – не реви, Катаник санки унес». В этот день уже можно было сменить валенки на берестяные лапти.

Именины в этот день: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.