В четверг в Челябинской области мокрый снег с дождем, гололедица

В четверг, 4 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедные явления, отложение мокрого снега на провода.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске будет плюс 1 градус, влажность воздуха 90%, ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 3-5 градусов, по области – плюс 2-7 градусов. Ночью – минус 1-6 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 метров в секунду, отдельные порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 6 часов 19 минут, заход - в 19 часов 36 минут. Долгота светового дня - 13 часов 17 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Василий Теплый, Василий Парник, Василий Капельник, Василий Солнечник.

В народе Василий получил множество прозвищ, и все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. Уже вовсю стучит капель, и люди прежде так и говорили: «Задолбил зиму Василий Капельник». Наблюдали и за небом: синие облака в нем предвещали тепло и дождь. Существовали и другие приметы: например, таяние снега с северной стороны муравейника обещало теплое и долгое лето.

Именины в этот день: Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Полина, Таисия.