Выходные в Челябинской области будут теплыми и солнечными

В предстоящие выходные, 6 и 7 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы столбик термометра покажет плюс 7-12 градусов, в воскресенье – плюс 8-13 градусов. Ночью синоптики обещают минус 1-6 градусов. Ветер южный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба. К вечеру воскресенье оно достигнет 755 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 6 апреля, по народному календарю Артемон — дери полоз.

Вечером начинали готовиться к большому празднику — Благовещенью. Поскольку на Благовещенье любая работа считалась грехом, старались переделать все неотложные дела. Накануне праздника все православные ехали к вечере. В церквях в этот день было принято освящать семена для посадки. Также в старину существовало поверье: если девушка выстоит в церкви всю ночную службу — то выйдет замуж за хорошего человека.

Были и приметы на погоду, например такая: если ночь теплая — то весна будет дружная. Судили по разным признакам и об урожае: если роса — не надо коням овса, будут добрые проса; будет дождь — скоту легкий год; если пойдет снег — греча уродится; а коли ударит мороз — вырастут и просо, и овес.

Именины в этот день: Артемон, Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан, Яков.

В воскресенье, 7 апреля, Благовещенье, Бабий праздник.

Наблюдали за погодой. Говорили: если на Благовещенье дождь — родится рожь, а если гроза — будет урожай орехов.

Именины в этот день: Савва, Тихон.