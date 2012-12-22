В Челябинской области небольшой дождь, на дорогах гололедица

В понедельник, 8 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, на крайнем западе до умеренного, утром в отдельных районах туманы, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске будет плюс 3 градуса, влажность воздуха 74%, ветер южный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 9-11 градусов, по области – плюс 7-12 градусов. Ночью – от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду, днем отдельные порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 6 часов 9 минут, заход - в 19 часов 44 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 35 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Гавриил Благовест.

Крестьяне наблюдали: если к Гавриилу зазеленела черемуха — пора сажать ранний картофель (конечно, эта примета действует только в южных областях). Наблюдали и за погодой: какова она на Гавриила — такова будет и на Сергея Капустника.

Именины в этот день: Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.