В среду в Челябинской области тепло

В среду, 10 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске плюс 2 градуса, влажность воздуха 81%, ветер южный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов, по области – плюс 10-15 градусов. Ночью – от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 749 миллиметров ртутного столба. Небольшие геомагнитные возмущения.

Солнце взойдет в 6 часов 4 минуты, заход - в 19 часов 48 минут. Долгота светового дня - 13 часов 44 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Иларион — Выверни оглобли.

Свое прозвище святой получил на Руси благодаря погоде, которая к его дню становилась совсем теплой. Считалось, что даже если снег долежал до Илариона, то теперь он точно начнет таять — причем очень быстро. Значит, пора выворачивать оглобли из саней и убирать зимний транспорт на хранение. Также в этот день полагалось чистить пруды, которые уже освободились ото льда.

На Илариона, в день, когда появлялись первые весенние цветы, терял свою силу Степанов венок — его в старину плели 15 августа всей семьей.

Именины в этот день: Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Савва, Степан.