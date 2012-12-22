В четверг в Челябинской области потеплеет до плюс 17

В четверг, 11 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске плюс 6 градусов, влажность воздуха 66%, ветер юго-западный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 14-16 градусов, по области – плюс 12-17 градусов. Ночью – от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер южный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 747 миллиметров ртутного столба. Небольшие геомагнитные возмущения.

Солнце взойдет в 6 часов 2 минуты, заход - в 19 часов 50 минут. Долгота светового дня - 13 часов 48 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Берещенье.

В этот день нужно было выходить в березовую рощу — слушать деревья. Это делалось для того, чтобы определить: не началось ли движение сока. Сок заготавливала каждая семья.

Именины в этот день: Иван, Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.