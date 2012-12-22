В пятницу в Челябинской области будет по-летнему тепло

В пятницу, 12 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске плюс 5 градусов, влажность воздуха 73%, ветер юго-западный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17-19 градусов, по области – плюс 14-19 градусов. Ночью – от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба. Небольшие геомагнитные возмущения.

Солнце взойдет в 5 часов 59 минут, заход - в 19 часов 52 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 53 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Иван Лествичник.

В день чествования Ивана (Иоанна) русские люди пекли обрядовое печенье — лесенки. Из теста катали две «колбаски», клали их параллельно друг другу, а сверху вместо ступеней укладывали пирожки. Полагалось испечь по лесенке для каждого члена семьи — считалось, что это принесет домочадцам здоровье. Также по обычаю, это печенье приносили в церковь, где окропляли святой водой.

Именины в этот день: Захар, Иван.