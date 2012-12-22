В выходные в Челябинской области резко похолодает, ожидается мокрый снег

В предстоящие выходные, 13 и 14 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. В воскресенье в большинстве районов пройдет мокрый снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы столбик термометра покажет плюс 14-19 градусов, в воскресенье резко похолодает – до плюс 3-8 градусов. Ночью синоптики обещают от минус 1 до плюс 6 градусов. Ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду, днем отдельные порывы 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба. К вечеру воскресенье оно достигнет 745 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 13 апреля, по народному календарю Ипатий Чудотворец.

В некоторых регионах этот праздник назывался Огнище. Огнищанка — женщина, родившаяся в этот день, — должна была отнести в поле тлеющие угли и развести там костер. Через него крестьяне проносили сохи и бороны, чтобы они исправно работали.

Именины в этот день: Анна, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Ипатий.

В воскресенье, 14 апреля, Марья Пустые щи.

О том, какими будут травы летом, тоже можно было узнать на Марию Египетскую. Если вода широко разольется — то луга будут зелеными и буйными. Также смотрели на реки: если лед сходит легко и быстро — то весь год будет легким, хорошим. Если же образуются ледяные заторы — год выдастся тяжелым. В любом случае, подо льдом реки уже не останутся: «Лед ломается хрясно — ходить опасно».

Именины в этот день: Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.