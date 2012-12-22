В Челябинской области похолодало, местами снег

В понедельник, 15 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами осадки, преимущественно в виде снега.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске будет минус 4 градуса, влажность воздуха 60%, ветер северный 2-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 6-8 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, в горах – от минус 1 до плюс 4 градусов. Ночью – минус 6-11 градусов, на юге – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер северо-восточный с переходом на западный 6-11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 52 минуты, заход - в 19 часов 58 минут. Долгота светового дня - 14 часов 6 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Тит Ледолом.

Называли этот день также Бесхлебицей. Запасы зерна заканчивались, и люди начинали перебиваться с хлеба на квас. По этому поводу говорили: «Было когда-то всякого жита по лопате, а сейчас дожили — ножки съежили».

Нередко день Тита приходится на период Великого Поста. Этим объясняется множество шуток, присказок и поговорок про Тита. «Наш Тит и в пост блудит»; «Пьяный Тит псалмы твердит»; «У нашего Тита и пито, и бито», — вот только некоторые из них.

Именины в этот день: Георгий, Григорий, Ефим, Тит.