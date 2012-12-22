Во вторник в Челябинской области мокрый снег с дождем

Во вторник, 16 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в горах до умеренных.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске будет плюс 3 градуса, влажность воздуха 60%, ветер западный 2-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 5-7 градусов, по области – плюс 2-7 градусов, на юге – до плюс 12 градусов. Ночью – минус 1-6 градусов, в низинах – до минус 10 градусов. Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду, днем отдельные порывы 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 49 минут, заход - в 20 часов. Долгота светового дня - 14 часов 11 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Никита Водопол, Угощение водяного.

С Никиты начинается бурное таяние снега, а по реке уже вовсю несутся льдины. Паводок мог принести много бед: если река выйдет из берегов, то сметет все, что попадется ей на пути. Поэтому важно было заранее понимать, насколько разольется вода. Высоту паводка определяли по разным приметам: по высоте гнезда кулика или по кротовьим норам (грызун никогда не будет рыть землю ниже границы будущего разлива).

Именины в этот день: Никита.