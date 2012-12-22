В среду в Челябинской области похолодает, возможны снег и метели

В среду, 17 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, в отдельных районах метели

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске будет минус 6 градусов, влажность воздуха 48%, ветер северный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до минус 2 градусов, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов. Ночью – минус 3-8 градусов, при прояснении – до минус 13 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 47 минут, заход - в 20 часов 2 минуты. Долгота светового дня - 14 часов 15 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Иосиф Песнопевец, Ольховые смотрины.

Песнопевцем Иосифа прозвали в народе, потому что в его день начинал петь сверчок, и подавал голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным птицам, которых считали борцами со злом и защитниками от нечисти. Кроме того, говорили, что только с их прилетом год окончательно поворачивается на лето: «Первая ласточка — еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль».

Обращали внимание и на приметы: если на ольхе много «сережек» — уродится овес; если ольха распустит лист раньше березы — лето будет мокрое. Весной заготавливали и кору ольхи, которая благодаря дубильным веществам способна останавливать кровотечение и лечить воспаления.

Именины в этот день: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.