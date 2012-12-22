Четверг в Челябинской области будет солнечным и прохладным

В четверг, 18 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске будет минус 2 градуса, влажность воздуха 42%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 4-6 градусов, по области – плюс 3-8 градусов. Ночью – минус 6-11 градусов. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 751 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно понизится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 45 минут, заход - в 20 часов 4 минуты. Долгота светового дня - 14 часов 19 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Федул Ветреник.

В этот день начинают дуть теплые весенние ветры. Считалось, что с первым весенним ветром прилетают сверчки и расселяются по огородам. Также появляются бабочки-крапивницы, божьи коровки.

Земледельцы наблюдали: если на дне оврага осталось снега величиной с корову — значит, можно приниматься за пахоту.

Именины в этот день: Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен, Феодул.