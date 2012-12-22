Выходные в Челябинской области будут малооблачными и теплыми

В предстоящие выходные, 20 и 21 апреля, в Челябинской области ожидается малооблачная и теплая погода. В субботу в отдельных районах возможен небольшой дождь, в воскресенье – без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в дневные часы синоптики обещают плюс 6-12 градусов. В ночные часы пока сохраняются минусовые температуры: в субботу – до минус 5 градусов, в низинах – до минус 9 градусов, в воскресенье – до минус 4 градусов.

Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, днем в воскресенье отдельные порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба. В течение выходных оно существенно не изменится.

В субботу по народному календарю Акулинин день. Если в этот день дождливо — это предвещало плохой урожай яровых. В то же время «дождь на Акулину — хорошая калина». Смотрели вечером на небо (делать это нужно было обязательно через окно): если звезд много, то в лесу будет так же много грибов и ягод. Крепкий мороз и солнце предвещали урожай хлебов и гречихи.

Кроме того, считалось, что какова погода на Акулину — такова она будет и 20 сентября.

Именины в этот день: Акулина, Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр.

В воскресенье, 21 апреля, по народному календарю Родион Ледолом. Говорили, что в этот день солнце встречается с месяцем. Осенью, при первых морозах, два светила расходятся в разные стороны: одно на восток, другое на запад, — и больше не видятся до самой весны. Встречаясь на Родионов день, солнце и месяц рассказывают друг другу новости, а бывает, что и ссорятся. Если встреча получится «доброй», то есть с ясным солнцем и светлым днем, то лето будет хорошим. «Худая» встреча, которая сопровождается туманом и пасмурным небом, предзнаменует плохое лето.

Именины в этот день: Иван, Мария, Родион, Сергей.