В пятницу в Челябинской области возможен мокрый снег с дождем

В пятницу, 26 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами осадки в виде мокрого снега и дождя.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске будет плюс 3 градуса, влажность воздуха 87%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 5-7 градусов, по области – плюс 4-9 градусов. Ночью – до минус 5 градусов. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 741 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 26 минут, заход - в 20 часов 19 минут. Долгота светового дня - 14 часов 53 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю – Фомаида Медуница.

На Руси было принято, чтобы за медуницей ходила самая опытная хозяйка в доме. А чтобы медведь, которому приписывали нелюбовь к слабому полу, не признал в ней бабу, она надевала тулуп, вывернутый шерстью наружу.

Также в этот день можно было рвать первые всходы щавеля, который клали в салат и в щи. Особенно вкусными по весне были щи по-монастырски, в которые кроме щавеля входили петрушка, лук, картофель и масло.

Именины в этот день: Георгий, Дмитрий, Марфа.