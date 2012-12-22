Выходные в Челябинской области будут пасмурными, местами мокрый снег с дождем

В предстоящие выходные, 27 и 28 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега переходящего в дождь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в дневные часы синоптики обещают плюс 9-14 градусов. В ночные часы пока сохраняются минусовые температуры – минус 2-7 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба. В воскресенье оно понизится до 731 миллиметра ртутного столба.

В субботу по народному календарю Мартын Лисогон.

В южных регионах с Мартынова дня начиналась пахота и сев ранних хлебов. Поэтому на погоду обращали особое внимание. Если день выдавался теплым и ярким, можно было надеяться на добрый урожай. На Мартына принято было работать от зари до зари, чтобы подготовить под посев как можно большую площадь.

Именины в этот день: Александр, Антон, Валентин, Иван, Лазарь, Мартын (Мартин), Фома.

В воскресенье, 28 апреля, по народному календарю Пудов день.

На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли.

Именины в этот день: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим, Федор.