В Челябинской области мокрый снег и ветер

В понедельник, 29 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в большинстве районов пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, на юге - до сильных с дождем. Утром в отдельных районах сильное отложение мокрого снега и гололеда на провода, метели, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске минус 2 градуса, влажность воздуха 75%, ветер северный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 2-4 градуса, по области – до плюс 5 градусов. Ночью – от минус 4 до плюс 1 градуса, на севере – до минус 8 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северный ночью 8-13 метров в секунду, отдельные порывы 20-25 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду, отдельные порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 739 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 19 минут, заход - в 20 часов 25 минут. Долгота светового дня - 15 часов 6 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Арина — «урви берега».

К Ирининому (Арининому) дню реки начинают входить в свои нормальные русла, оставляя размытые берега и овражки. В народе говорили: «Арина — урви берега!», — тем самым напоминая об опасности обрушения берегов, подмытых половодьем.

На Арину также полагалось белить стволы садовых деревьев.

Именины в этот день: Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Тимофей.

Олеся Денисова