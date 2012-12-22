Во вторник в Челябинской области без осадков, холодно

Во вторник, 30 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, утром на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске минус 3 градуса, влажность воздуха 55%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 4-6 градусов, по области – плюс 2-7 градусов. Ночью – минус 3-8 градусов, на севере – до минус 13 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно повысится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 17 минут, заход - в 20 часов 27 минут. Долгота светового дня - 15 часов 10 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Зосима Пчельник.

Пчеловоды внимательно наблюдали за насекомыми, облетающими первоцветы. Говорили, например: «На какой хлеб пошла пчела — тот на зерно будет хорош». Смотрели также, как пчелы пережили зиму: «Мало убыли в пчелах — к урожаю гречихи».

Именины в этот день: Адриан, Александр, Зосима, Ефрем, Иван, Михаил, Семен, Федор.