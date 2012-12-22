Первомай в Челябинской области будет солнечным и ясным

В День весны и труда, 1 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске около 0 градусов, влажность воздуха 47%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 8-10 градусов, по области – плюс 6-11 градусов. Ночью – минус 3-8 градусов. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 14 минут, заход - в 20 часов 29 минут. Долгота светового дня - 15 часов 15 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Кузьма Огородник.

О предстоящей погоде судили по разным приметам. Теплое начало мая было верным знаком того, что в конце месяца начнутся холода, и наоборот. По этому поводу говорили: «На Кузьму в рубашке пахать — в шубе сеять». Если же май выдавался холодным — год обещал быть плодородным. Хороший урожай предвещали и обильные дожди. Кстати, первым дождиком смачивали волосы, чтобы они росли густо, как майская трава.

Именины в этот день: Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.