Третьего мая в Челябинской области тепло и дождливо

В пятницу, 3 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдут дожди, в горах до сильных.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске плюс 8 градусов, влажность воздуха 38%, ветер южный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 16-18 градусов, по области – плюс 14-19 градусов, на севере – до плюс 10 градусов. Ночью – минус 1-6 градусов. Ветер южный, юго-западный 8-13 метров в секунду, отдельные порывы 17-22 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 10 минут, заход - в 20 часов 33 минуты. Долгота светового дня - 15 часов 23 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю – Окликание предков.

Перед каждым делом в этот день молились всей семьей. Впрочем, к работе и так относились со священным трепетом. День был важен и для тех, кто занимался рыболовством: ловить рыбу в этот день считалось большим грехом. Возможно, такое поверье было связано с тем, что примерно в это время многие речные виды рыб мечут икру.

Именины в этот день: Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Федор.