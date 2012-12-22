Суббота и воскресенье в Челябинской области будут по-майски теплыми

В предстоящие выходные, 4 и 5 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 18-21 градус. В воскресенье немного потеплеет – плюс 20-24 градуса. В ночные часы – плюс 5-8 градусов. Ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, к воскресенью оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная

4 мая по народному календарю Проклов день.

Наступало ляльное время — так называли период игр и танцев. Девицы в Проклов день водили хороводы вокруг яблони и распевали песни. По другому дереву, черемухе, судили о погоде. Чем раньше она зацветала — тем более жаркого лета ждали.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Прокл, Федор.

Имя святого нашло отражение в земледелии. На Луку высаживали на грядки лук: «Лук — как татарин: как снег сошел — так он и тут». Это растение считали на Руси целебным — и не зря, впоследствии его свойства подтвердили и медики.

Именины в этот день: Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон, Федор.

Ольга Мельчакова