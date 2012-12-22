В День Победы в Челябинской области грозы

В День Победы, 9 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, на севере до умеренных, в отдельных районах грозы.

Утром в Челябинске ожидается плюс 17 градусов, влажность воздуха 37%, ветер южный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-27 градусов, по области – плюс 25-27 градусов, на юге – до плюс 30 градусов. В ночные часы – плюс 8-13 градусов. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 4 часа 58 минут, заход - в 20 часов 44 минуты. Долгота светового дня - 15 часов 46 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Глафира Горошница.

На Руси на Глафиру было принято сажать горох и ранний картофель. Горох, помимо прочего, еще и заговаривали — на хороший урожай.

Именины в этот день: Василий, Глафира, Иван, Николай, Петр, Степан.