В субботу в Челябинской области жара, грозы и ветер

В субботу, 11 мая, на большей части территории Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами на 7 градусов и более выше климатической нормы. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы, возможен град. В большинстве районов области - высокая пожарная опасность (IV класс по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 27-29 градусов. По области – плюс 26-31 градус. Ночью – до плюс 13-15 градусов.

Ветер северо-восточный, восточный 3-8 метров в секунду, при грозах порывы 13-18.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часов 53 минуты, заход - в 20 часов 48 минут. Долгота светового дня – 15 часов 55 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Березосок. Наблюдали в этот день за погодой: ясный восход солнца — к ясному же лету. Если ночь будет теплой и звездной — это сулит хороший урожай. На урожай была и такая необычная примета: в этот день нужно было как можно плотней обедать — и тогда грядки и пашни будут плодородны.

Именины в этот день: Анна, Виталий, Кирилл, Максим.