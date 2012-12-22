Воскресенье будет аномально жарким, с ветром, грозами

В воскресенье, 12 мая, в Челябинской области сохранится аномально жаркая и ветреная погода, местами пройдут небольшие дожди, грозы, возможен град. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс - по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 27-29 градусов, по области – плюс 26-31 градус, в горных районах прохладнее – до плюс 23 градусов. В ночные часы – плюс 11-16 градусов.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 метров в секунду, днём отдельные порывы 8-13 метров в секунду, при грозах до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение суток давление существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 49 минут, заход - в 20 часов 52 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 3 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Девять целителей. По народным поверьям, Девять мучеников помогают при телесных болезнях и эпидемиях. Поэтому и сам их день считается днем целителей. В это время полагалось произнести специальный заговор от девяти напастей. Он звучит так: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел». Был и такой обычай: нужно было в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. После этого здоровья должно было прибавиться на целый год.

На Девять мучеников страда была в разгаре, но крестьяне думали не только о труде, но и о сохранении душевного здоровья. Поэтому старались особенно тщательно соблюдать обычаи рода, начинать пахоту и сев только с молитвами и с советами стариков. По этому поводу говорили: «Без времени и без меры - будет грех на душе, а в теле - недуг».

Именины в этот день: Арсений, Василий, Иван, Федот, Фома.