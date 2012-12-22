Во вторник в Челябинской области дожди, грозы и град

Во вторник, 14 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, град.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинском ожидается плюс 22 градуса, влажность воздуха 46%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 24-26 градусов, по области – плюс 21-26 градусов, на юге – плюс 27-32 градуса, в северо-восточных районах к вечеру понижение до плюс 12-17 градусов. В ночные часы – плюс 11-16 градусов, в низинах – плюс 8 градусов. Ветер южный с переходом на северо-восточный ночью 2-7 метров в секунду, отдельные порывы до 10 метров в секунду, при грозах 17-22 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 48 минут, заход - в 20 часов 53 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 5 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Еремей Запашник.

Если на Еремея (Иеремия) день погож, то убирать хлеб тоже предстоит при хорошей погоде. Наблюдали за муравьями: если они чистые да сытые — пшеница уродится. Для того, чтобы год был плодородным, на Еремея воздерживались от того, чтобы давать взаймы — ни денег, ни куска хлеба.

Именины в этот день: Герасим, Ефим, Еремей, Игнатий, Макар, Нина, Пафнутий, Тамара.