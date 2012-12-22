В среду в Челябинской области прохладно, небольшие дожди

В среду, 15 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинском ожидается плюс 7 градусов, влажность воздуха 42%, ветер восточный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 15-17 градусов, по области – плюс 13-18 градусов. В ночные часы – плюс 3-8 градусов, в низинах – около 0 градусов. Ветер юго-восточный, восточный 6-11 метров в секнуду, порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 46 минут, заход - в 20 часов 55 минут. Долгота светового дня - 16 часов 9 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Борис и Глеб Сеятели.

С Бориса и Глеба начинают петь соловьи. Если поют громко, основательно — значит, не за горами лето. Если соловей поет всю ночь — следующий день будет солнечным. А если соловья услышишь раньше, чем кукушку, то все лето проживешь счастливо. Говорили также, что если при первой соловьиной трели скинуть рубаху, то блохи кусать не будут.

Именины в этот день: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя, Роман.