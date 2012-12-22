В пятницу в Челябинской области небольшие дожди

В пятницу, 17 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдут небольшие дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинском ожидается плюс 10 градусов, влажность воздуха 35%, ветер южный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17-19 градусов, по области – плюс 17-22 градуса, в горах – плюс 12-17 градусов. В ночные часы – плюс 6-11 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11, отдельные порывы 11-16 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 43 минуты, заход - в 20 часов 59 минут. Долгота светового дня - 16 часов 16 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Пелагея Заступница, День баклушников.

День святой Пелагии назывался еще и днем баклушников. Именно в это время рубили деревья для выделки ложек и делали заготовки — баклуши.

Именины в этот день: Иван, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Никифор, Николай, Пелагея.