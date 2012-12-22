В выходные в Челябинской области пасмурно и ветрено

В предстоящие выходные, 18 и 19 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие дожди, местами умеренные.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 11-16 градусов. В воскресенье – плюс 10-14 градусов. В ночные часы – до плюс 5 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днём отдельные порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, к воскресенью оно понизится до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная

18 мая по народному календарю Арина Капустница, Арина Рассадница.

На Арину, как и на Марфу, на Руси высаживали рассаду на грядки — главным образом, капусту и огурцы. Кстати, считалось, что этим должны заниматься только женщины — и желательно в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил.

Именины в этот день: Адриан, Ирина (Арина), Яков.

19 мая - Иов Горошник.

Хотя горох начинали сеять еще на Егория, именно Иова прозвали Горошником. В этот день говорили: «Приходи работать на белые горохи».

Именины в этот день: Василий, Денис, Иван, Иларион, Иов, Марфа.