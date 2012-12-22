Понедельник в Челябинской области холодный, в горах - снег

В понедельник, 20 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в большинстве районов пройдут дожди, в горах с мокрым снегом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинском плюс 6 градусов, влажность воздуха 85%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 9-11 градусов, по области – плюс 9-14 градусов, в горах – плюс 4-9 градусов. В ночные часы – до плюс 5 градусов, заморозки – до минус 3 градусов. Ветер северо-западный, западный 6-11 метров в секунду, днём отдельные порывы 11-16 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 38 минут, заход - в 21 час 4 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 26 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Купальница.

Купальница — разгар сева, это время ни в коем случае нельзя было упустить. Однако, говорили, что домашние семена вырождаются, становятся негодными для посева. Существовала примета, что самый хороший урожай получается от чужих семян, особенно если они были украдены. Поэтому хозяева в этот день ходили друг к другу в гости и потихоньку старались взять немного семян. Поскольку так делали все, в убытке никто не оставался.

С периодом сева было связано множество примет: «Сей под погоду — будешь есть хлеб год от году»; «В новолуние сеять — все червь поест»; «Ветры восточные и западные для посадки и посева лучше всего».

Именины в этот день: Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Фаддей.