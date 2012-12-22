Во вторник в Челябинской области прохладно и ветрено

Во вторник, 21 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в горах до умеренных.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинском плюс 6 градусов, влажность воздуха 56%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 10-12 градусов, по области – плюс 10-15 градусов, в горах – плюс 4-9 градусов. В ночные часы – до плюс 5 градусов, в низинах заморозки – до минус 3 градусов. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, днем порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 739 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 36 минут, заход - в 21 час 6 минут. Долгота светового дня - 16 часов 30 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Иван Долгий.

В этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу. С тех пор осталось несколько пословиц и поговорок, например, такая: «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу». Обращали внимание и на приметы, связанные с посевом: «Пшеницу сей, когда черемуха зацветет»; «Не сей пшеницу раньше дубового листа».

Именины в этот день: Адриан, Арсений, Иван, Никифор, Пимен.