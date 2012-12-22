В среду в Челябинской области мокро и ветрено

В среду, 21 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в большинстве районов небольшой дождь с мокрым снегом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинском плюс 6 градусов, влажность воздуха 66%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов, по области – плюс 10-15 градусов. В ночные часы – до плюс 5 градусов, в низинах заморозки – до минус 3 градусов. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 35 минут, заход - в 21 час 7 минут. Долгота светового дня - 16 часов 32 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю – Никола Вешний.

С Николы крестьянская жизнь постепенно шла в гору. Устанавливалась теплая погода, домашним животным хватало свежей травы, коровы и козы давали больше молока — а потому можно было не беспокоиться о том, чем накормить семью и скотину. «До Николы крепись, а с Николы живи, не тужи», — подмечали в народе.

Обращали внимание и на приметы погоды. Если утро выдавалось влажным и туманным, то нужно было умыться росой: это сулило человеку здоровье, а земле — богатый урожай. Хорошей приметой считался и дождь на Николу.

Именины в этот день: Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.