В четверг в Челябинской области потеплеет, местами грозы

В четверг, 22 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, в горах до умеренных, в отдельных районах грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинском плюс 9 градусов, влажность воздуха 46%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17-19 градусов, по области – плюс 16-21 градус. В ночные часы – до плюс 5 градусов, в низинах заморозки – до минус 1 градуса. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем отдельные порывы 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 740 миллиметров ртутного столба, к концу дня оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 33 минуты, заход - в 21 час 9 минут. Долгота светового дня - 16 часов 36 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Симон Посев.

День памяти святого Симона в народном календаре совпал с более древним праздником — именинами Матушки Сырой Земли. Наши предки смотрели на землю с большим благоговением — как на кормилицу всего человечества. В день именин к ней относились с максимальным почтением.

Именины в этот день: Василий, Кирилл, Симон, Таисия.