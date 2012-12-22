В пятницу в Челябинской области местами сильные грозы

В пятницу, 24 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдут дожди, местами сильные, грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинском плюс 16 градусов, влажность воздуха 45%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 13-15 градусов, по области – плюс 10-15 градусов, на юге – плюс 15-20 градусов, на крайнем юге - до плюю 24 градусов. В ночные часы – плюс 5-10 градусов, в горах и низинах заморозки – до минус 1 градуса. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 730 миллиметров ртутного столба, к концу дня оно повысится до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 32 минуты, заход - в 21 час 11 минут. Долгота светового дня - 16 часов 39 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Мокий Мокрый.

Говорили, что если на Мокия работать в поле — град выбьет все посевы. Была и еще одна примета: если во время града выкинуть помело в окно, то он сразу же прекратится. А вот если на Мокия Мокрого шел дождь — наши предки старались под ним вымокнуть, чтобы волосы приобрели красоту и силу.

Мокия называли указчиком погоды на все лето. Если этот день дождливый или туманный — то и лето будет сырым. Так и говорили: «Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее». Если восход солнца багровый — то лето будет грозным, с пожарами.

Именины в этот день: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил, Ростислав.