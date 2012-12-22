В выходные в Челябинской области прохладно, небольшие дожди

В предстоящие выходные, 25 и 26 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут небольшие дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 9-14 градусов. В воскресенье – плюс 15-20 градусов. В ночные часы – до плюс 5 градусов, местами заморозки до минус 2 градусов. Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается выше нормы – 741 миллиметр ртутного столба, к воскресенью оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная

25 мая по народному календарю Епифанов день, Рябиновка.

Рябиновкой этот день назывался в честь одного из самых любимых на Руси деревьев. К рябине приходили девушки в красных сарафанах и просили ее уберечь дома от пожаров. О том же молились и святому Епифанию. Кстати, считалось, что если утро этого дня будет «в красном кафтане» (то есть будет яркая заря), то пожаров летом случится много.

Именины в этот день: Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.

26 мая – Лукерья Комарница.

На Лукерью (Гликерию) появляются комары. В народе считали, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит их на южные моря. Существовали и особые приметы, связанные с комарами. Говорили: «Если на Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов; если много мошек — готовь по грибы лукошек». Считалось, что если в период с этого дня до летнего солнцестояния убьешь комара — их прибавится дюжина, а если убьешь после этого времени — комариное племя на дюжину убавится.

Именины в этот день: Александр, Василий, Георгий, Гликерия, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Тарас, Юрий.