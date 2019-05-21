В понедельник в Челябинскую область вернется тепло

В понедельник, 27 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинском плюс 13 градусов, влажность воздуха 40%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 23-25 градусов, по области – плюс 21-26 градусов. В ночные часы – плюс 5-10 градусов, в горах и низинах – до минус 5 градусов. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы 10-15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, к концу дня оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 28 минут, заход - в 21 час 15 минут. Долгота светового дня - 16 часов 47 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Сидор Бокогрей.

Бокогреем святого прозвали потому, что с его праздника прекращают дуть северные ветры — «сиверы». Наши предки говорили: «На день Сидора отойдут все сиверы». Также на Сидора прилетают из-за теплых морей стрижи и ласточки-касаточки, которые несут на Русь тепло.

Раннее возвращение ласточек сулило счастливый год. В то же время говорили: «Одна ласточка весны не делает»; «Первой касатке не верь». Это означало, что только массовый прилет птиц мог быть свидетельством окончательного прихода тепла.

В этот день обращали внимание на приметы. Если день на Сидора был ясный — то ждали хорошего урожая огурцов. Если же погода была холодной — то и все лето должно было быть таким.

Именины в этот день: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.